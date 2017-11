Frank Jensen er genvalgt som københavnsk overborgmester

Opdateret 6.52 Efter en lang valgnat står det tidligt onsdag morgen klart, at Frank Jensen fortsætter som socialdemokratisk overborgmester i København.



- Alle partier har skrevet under på den samme aftale på valgnatten. Det er stort, siger Frank Jensen.



Alternativet får sin første borgmesterpost i Danmark. Partiet kan vælge borgmesterpost som nummer fire og vil gå efter kultur- og fritidsområdet.



Dansk Folkeparti har hidtil siddet på posten, men partiet mister efter valget sin borgmester i hovedstaden, oplyser Frank Jensen.



Socialdemokratiet får lov at vælge borgmesterpost som nummer tre, og partiet tager posten som børne- og ungdomsborgmester.



- Børn- og ungdomsborgmesterposten er en ønskepost for Socialdemokratiet. Jeg skal hjem og sove et par timer, og så skal jeg tilbage og forhandle, siger den genvalgte overborgmester.



Venstre vælger borgmesterpost som nummer fem og vil gerne have beskæftigelse- og integration, hvis den er ledig.



- Venstre går tilbage til landsplan, det noterer jeg mig. Jeg tager min del af ansvaret for tilbagegang som ny spidskandidat. Vi noterer os, at vi fortsat er det største borgerlige partier, siger Cecilia Lonning-Skovgaard, som er Venstres spidskandidat i København.



Frank Jensen forventer, at Enhedslisten vil tage miljø- og teknikborgmesterposten.



Opdateres