Resultaterne er opgjort: S er igen største parti - Venstre og DF i modvind

Med de sidste stemmer talt op natten til onsdag står det klart, at Socialdemokratiet cementerer sin position som Danmarks største kommunale parti.Socialdemokratiet går knap 3 procentpoint frem efter kommunalvalget og sidder på 32,45 pct. af stemmerne på landsplan.Både Venstre og Dansk Folkeparti har derimod fået mindre opbakning end ved valget i 2013. Det viser den endelige optælling af stemmer i landets 98 kommuner.Venstre går tilbage med 3,5 procentpoint. Partiet er dog fortsat det næststørste parti på det kommunale danmarkskort med 23,1 pct. af stemmerne. Venstre mister 79 pladser i byråd landet over og har nu 688 mandater.Dansk Folkeparti har på valgnatten måttet veksle borgmesterdrømme til tilbagegang i kommunerne. DF er gået fra 10,1 pct. af stemmerne i 2013 til 8,8 pct. efter tirsdagens kommunalvalg.Det er en tilbagegang på 1,3 procentpoint og 32 mandater til nu 223 mandater.Dermed må partiet i den kommende valgperiode dele titlen som det tredjestørste kommunale parti med De Konservative. Partiet gik marginalt frem fra 8,5 til 8,8 pct. af stemmerne.Ser man alene på antallet af mandater, er De Konservative dog lige akkurat større end DF med 225 mandater.Samlet set sidder rød blok mest tungt på kommunerne med 51,6 pct. af stemmerne. Blå blok fik samlet 44,7 pct. af stemmerne på landsplan.Dermed er balancen på det kommunale danmarkskort tippet fra blå til rød.I rød blok gik SF marginalt frem fra 5,6 pct. af stemmerne i 2013 til nu 5,7 pct. Det kan veksles til en fremgang på 10 mandater.De Radikale går lidt tilbage fra 4,8 til 4,6 pct., men kan alligevel notere en fremgang fra 62 til 80 mandater.Enhedslisten går fra 6,9 til nu 6,0 pct. og taber 17 pladser.Til gengæld får Alternativet, som er med ved kommunalvalget for første gang, 2,9 pct. af stemmerne. Det kan veksles til 20 pladser i kommunalbestyrelserne.Dermed er Alternativet større i kommunerne end Liberal Alliance, der gik tilbage fra 2,9 pct. ved kommunalvalget i 2013 til nu 2,6 pct..Men takket være valgforbund får Liberal Alliance alligevel flere mandater med 29 mod 33 efter sidste valg.Med til Blå Blok hører også Nye Borgerlige, der i partiets debut til kommunalvalget fik 0,9 pct. af stemmerne. Det givet et enkelt mandat. Kristendemokraterne fik 0,5 pct. af stemmerne, hvilket giver ni pladser.