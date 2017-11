Resultaterne er opgjort: S er igen største parti - Venstre i modvind

Med de sidste stemmer talt op natten til onsdag står det klart, at Socialdemokratiet cementerer sin position som Danmarks største kommunale parti.Socialdemokratiet går knap 3 procentpoint frem efter kommunalvalget og sidder på 32,45 pct. af stemmerne på landsplan.Både Venstre og Dansk Folkeparti går tilbage med hhv. 3,56 og 1,37 procentpoint. Venstre går tilbage til 23,06 pct., mens Dansk Folkeparti går tilbage til 8,75 pct.Det er første gang nogensinde, at Dansk Folkeparti går tilbage i et kommunalvalg.