Skipper trods tilbagegang: Godkendt valg for Enhedslisten

Trods en generel tilbagegang procentmæssigt er Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, ganske tilfreds med partiets resultat ved kommunalvalget.



- I 2009 fik Enhedslisten valgt 14 byrådsmedlemmer ind. I 2013 fik vi valgt 134 Enhedsliste-kandidater på tværs af fem regioner og 76 kommuner. Vi blev reelt landsdækkende.



- Det er en landvinding, vi holder fast i, og det er jeg rigtig glad for, siger hun i en skriftlig kommentar.



I 2013 fik Enhedslisten i alt 6,9 procent af stemmerne. I 2017 lander partiet på 6 procent.



- Vi har både være i stand til at holde magten i ørerne, samtidig med at vi rigtig mange steder har indgået aftaler og budgetter. Den kombination, tror jeg, er en af grundene til, at mange mennesker i dag har stemt på os igen.



- Enhedslisten bliver ved med at være repræsenteret i byrådene i langt de fleste af de kommuner, hvor vi kom ind første gang i 2013, på trods af at vi mister mandater nogle steder.



- Det er vigtigt. Vi ser også ud til at holde fast i vores meget flotte resultat i København fra sidst, og så er vi kommet ind i nogle kommuner, hvor vi ikke har været inde før, siger Skipper.



/ritzau/