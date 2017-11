Socialdemokrater fastholder mandattal og er størst i Aarhus

Relateret indhold Artikler

Tirsdagens kommunalvalg kommer ikke til at ændre meget på fordelingen af mandater i Aarhus Byråd.



Med 37,9 procent af stemmerne fastholder Socialdemokratiet 13 mandater, og partiet er fortsat kommunens klart største parti.



Venstre, som får 15,3 procent af stemmerne, er næststørst med seks mandater.



Dermed er socialdemokraten Jacob Bundsgaard umiddelbart favorit til at fortsætte på borgmesterposten, da SF og Enhedslisten samlet bevarer fem mandater.



SF går frem med et mandat til tre, mens Enhedslisten mister et, så partiet nu har to mandater i byrådet.



/ritzau/