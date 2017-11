90 procent af stemmerne talt op: K kan overhale DF i kommuner

Relateret indhold Artikler

Med lige over 93 procent af stemmerne talt på landsplan fortsætter Dansk Folkeparti valgaftenens kommunale nedtur.



Partiet står med 8,9 procent af stemmerne til at blive marginalt mindre end De Konservative på det kommunale danmarkskort.



Dansk Folkeparti fik 10,1 procent af stemmerne ved kommunalvalget i 2013.



De Konservative står til at få 9,0 procent af stemmerne denne gang mod 8,5 procent ved sidste valg.



Socialdemokratiet går omkring tre procentpoint frem, mens Venstre går tre procentpoint tilbage.



Sidstnævnte overrasker ikke valgforsker Martin Vinæs Larsen fra Københavns Universitet.



- Den store overraskelse er, at DF går tilbage og ikke frem. De gik megameget frem til folketingsvalget, men det slår altså ikke rigtig igennem. De stemmer, som DF så at sige havde regnet med, er jo så ikke gået til Venstre, men til Socialdemokratiet, siger han.



