S sidder stadig tungt på den københavnske vestegn

Socialdemokraternes røde mur vest for hovedstaden står fortsat efter kommunalvalget tirsdag.



I Rødovre går Socialdemokratiet frem og får absolut flertal til partiet og borgmester Erik Nielsen igen.



Det samme er historien i Brøndby, hvor Kent Max Magelund har vundet et absolut flertal.



I Ishøj bevarer Socialdemokratiet sit absolutte flertal med 11 ud af 19 mandater.



Og billedet er nogenlunde det samme i Herlev, hvor Socialdemokratiet ved seneste kommunalvalg satte rekord med en stemmeandel på 58,7 procent af stemmerne.



Helt så mange stemmer opnåede borgmester Thomas Gyldal Petersens parti dog ikke denne gang, hvor resultatet lød på 57,3 procent.



Dermed mister S et mandat i kommunalbestyrelsen, men sidder fortsat på 12 af de 19 pladser.



I Albertslund har partiet også fået fremgang og kan sammen med SF mønstre 11 af 21 medlemmer i kommunalbestyrelsen.



I Hvidovre er der også meget, der tyder på, at Helle Moesgaard Adelborg kan fortsætte som socialdemokratisk borgmester.



Hun beholder sine otte mandater, samtidig med at Dansk Folkeparti med folketingsmedlemmet Mikkel Dencker i spidsen går tilbage fra fem til tre mandater.



I Glostrup blev Socialdemokratiet størst, men stemmer fra De Radikale kan meget vel gøre en borgerlig politiker til borgmester.



I Vallensbæk og Høje-Taastrup forsvarer Konservative deres borgmesterposter med absolutte flertal.



Der mangler omkring klokken 01.00 natten til onsdag stadig resultater fra Ballerup og Gladsaxe.



/ritzau/