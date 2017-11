Venstre går markant tilbage efter 24 år med samme borgmester

Relateret indhold Artikler

Venstre har med Johnny Søtrup siddet på magten i Esbjerg i 24 år, men denne gang har den erfarne førstemand valgt ikke at stille op - og partiet går markant tilbage.



Socialdemokratiet er nu lige så stort som Venstre i byrådet i Esbjerg. Begge partier får 11 mandater.



Det er en markant tilbagegang for Venstre, som går fire mandater tilbage i forhold til valget i 2013.



Omvendt går Socialdemokratiet to mandater frem.



/ritzau/