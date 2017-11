Samuelsen: Regeringstiden har kostet lokalt

For knap et år siden blev Liberal Alliance et regeringsparti, og det har muligvis kostet i forhold til kommunalvalget.



Det siger politisk leder og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), da noget tyder på, at partiet ikke får et valg som håbet.



- Det er klart, at det smitter af lokalpolitisk, hvordan det går landspolitisk. Det hersker der ingen tvivl om. Man skal løfte det selv lokalt, men det bliver meget nemmere for dem, hvis vi gør det godt herinde på Christiansborg.



- Situationen er den, at efter vi er gået i regering, sidder vi lidt i målingerne, og det betaler vi en pris for lokalt, siger Anders Samuelsen.



/ritzau/