Uffe Elbæk håber på alternativ borgmesterpost i København

Et af Alternativets mål før partiets første kommunal- og regionsrådsvalg var at få en borgmesterpost i København.



Ved midnat tirsdag er det stadig uklart, om partiet når det mål, men partiets politiske leder, Uffe Elbæk, håber på det.



- Det vil være en enormt god platform for os i forhold til at få vores politik igennem, altså et meget mere grønt og demokratisk København.



- Men det, der for mig er afgørende, er, at vi får et rigtig godt valg i det hele taget, siger Uffe Elbæk.



I første omgang er Alternativet dog ikke inviteret med til de konstitueringsforhandlinger, der foregår på Københavns Rådhus.



Forhandlinger, som alle de andre røde partier på rådhuset - Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten - deltager i.



Men det bekymrer ikke Uffe Elbæk.



- Jeg håber, vi kan komme ind i kampen her i sidste øjeblik. Det var en kalkuleret risiko, som jeg forstår det, at man i lokalforeningen valgte ikke at gå ind i nogle valgforbund på forhånd.



- Vi står helt frit, og det er jo første og sidste gang, vi rigtig kan gøre det.



- Det er måske en af grundene til, at vi ikke er kommet med i forhandlingerne, siger Elbæk.



/ritzau/