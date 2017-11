Benedikte Kiær bevarer sine konservative mandater i Helsingør

Valgresultatet er klar i Helsingør Kommune, hvor den siddende borgmester, den konservative Benedikte Kiær, bevarer partiets ni mandater.



Socialdemokratiet går to mandater frem, mens både Venstre og Dansk Folkeparti hver mister et mandat.



Ifølge Helsingør Dagblad har De Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indledt forhandlinger om konstitueringen på valgaftenen.



- Det kan tyde på, at der arbejdes på en konstituering hen over midten i byrådet, hvilket vil være første gang i Helsingørs nyere historie, hvis det fører til en konstituering, skriver Helsingør Dagblad.



Valget endte med 12 mandater til både rød og blå blok i Helsingørs Byråd, mens De Radikale med et enkelt mandat kan blive tungen på vægtskålen.



Dansk Folkeparti har før valget meldt ud, at partiet ikke nødvendigvis lægger stemmer til fire år mere med Benedikte Kiær som borgmester.



Med en fremgang på 2,9 procentpoint til 32,7 procent af stemmerne er De Konservative det største parti i Helsingør byråd.



/ritzau/