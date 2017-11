Løkke: Vi har fået flot valg på niveau med sidste valg

Venstre havde frygtet tilbagegang ved kommunalvalget, men partiet har fået et "flot valg" med omkring en fjerdedel af stemmerne.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kort før midnat, hvor alle stemmerne endnu ikke var talt op.



- Venstre er et stort og bærende kommunalt parti. Det var vi i går, og det vil vi også være i morgen, siger Lars Løkke Rasmussen.



Valgresultat er vigtigt for Venstres formand, som tidligere har været udsat for kritik fra baglandet.



I foråret var der reel frygt i Venstre for, at dårligt valg kunne udløse uro og måske et regulært oprør mod Løkke. Det synes nu helt afblæst:



- Venstre får et flot valg nogenlunde på niveau med sidste gang. Det er jeg godt tilfreds med, siger Lars Løkke Rasmussen.



Ved valget i 2013 fik Venstre mere end halvdelen af borgmesterposterne, selv om partiet kun fik 26,6 procent af stemmerne. Løkke ville på valgnatten ikke spå om, hvorvidt det vil gentage sig:



- Hvordan resultatet bliver omsat i form af borgmesterkæder, må vi se i løbet af valgnatten. Jeg synes, vi har ført en rigtig flot valgkamp.



- Alle Venstres ministre har været ude og støtte valgkampen, og jeg er stolt af at være formand for det største kandidatparti i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen med henvisning til de næsten 2000 V-kandidater.



- I foråret, da vi lagde strategien for Venstres kommunalvalgkamp, lovede jeg vores kandidater og borgmestre to ting. Nemlig for det første, vi vil holde ro på. Vi vil sørge for, at der er et landspolitisk tæppe, man kan agere på. Det har vi sørge for.



- Vi har optøet den nedfrosne situation fra sidste efterår (hvor blå blok var dybt uenig om topskattelettelser, red). Vi har leveret resultater i foråret og senest en erhvervs- og iværksætterpakke.



- Og så har vi for det andet lovet, at vi vil engagere os lokalt. Og det har vi gjort. Jeg er stolt over, at ministerholdet har været ude over hele Danmark.



- Med afsæt i det har vi leveret et meget, meget flot resultat, som vi er stolte af.



Spørgsmål: Men i flere af de jyske kommuner, som er Venstres kerneland, går I 10 procent tilbage. Og I mister flere hundrede byrødder, ser det ud til. Det må da være et problem for Venstre?



- Nej, lad os nu se. Hvis du ser på procenten, så ligger vi nogenlunde som vi lå sidst. Og jeg noterer mig, at der er mange steder, vi har borgmestre, som har leveret fremgang.



- På Mors, i Assens, på Nordfyn, Nyborg, hvor Venstres sidst fik chancen. Der har vi leveret solid kommunalpolitik, og det bliver vi belønnet for, siger Løkke.



/ritzau/