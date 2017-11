80 procent af stemmerne talt op: S har mest fremgang i kommuner

Relateret indhold Artikler

Med knap 80 procent af stemmerne talt op på valgaftenen er Socialdemokratiet fortsat det største kommunale parti.



Socialdemokratiet ser også ud til at høste den største fremgang på landsplan ved valget, mens både Venstre og Dansk Folkeparti står til at gå tilbage. Det viser optællingen af stemmer ved kommunalvalget.



Tendensen kan meget vel holde til de sidste stemmer er talt op, lyder det fra valgforsker.



- Det tyder på en overordnet fremgang til Socialdemokratiet. Fremgangen er så stor på nuværende tidspunkt, at den formentligt kommer til at holde hele vejen hjem, siger professor Rune Stubager fra Aarhus Universitet.



- Med Venstre er det lidt mere usikkert. Men det er en del af partiets kerneland, som er talt op, så mit bud vil være, at det ender med tilbagegang. DF er også mere usikker. Men nogen stor fremgang bliver det jo nok næppe, siger han.



Socialdemokratiet står til at få 32,4 procent af stemmerne mod 29,5 procent ved sidste kommunalvalg.



Det næststørste kommunale parti er fortsat Venstre, som står til 25 procent af stemmerne - en tilbagegang fra 26,6 procent i 2013.



Med de knap 80 procent af stemmerne talt op på landsplan står Dansk Folkeparti derimod til en lille tilbagegang med 9,3 procent af stemmerne mod 10,1 procent ved valget i 2013.



I rød blok er der tilbagegang til SF, De Radikale og Enhedslisten, mens Alternativet, der er nyt parti ved kommunalvalget, står til 2,2 procent af stemmerne.



I blå blok går De Konservative frem, mens Liberal Alliance går tilbage. Nye Borgerlige, der heller ikke var med ved sidste kommunalvalg, står til at få 0,9 procent af stemmerne på landsplan.



Klokken 23.45 tirsdag aften er i alt 72 kommuner færdige med at tælle stemmer op.



