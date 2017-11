Lokalliste i Guldborgsund går markant frem

Relateret indhold Artikler

I Guldborgsund Kommune har landets formentlig stærkeste lokalliste, Guldborgsundlisten, næsten fordoblet sit stemmetal og opnået 33,1 procent af stemmerne.



Det er den siddende borgmester, John Brædder, der har haft et kanonvalg og sikret sit parti 11 af de 29 mandater i kommunalbestyrelsen, hvor man lige nu råder over seks pladser.



Dermed overhaler lokallisten både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne og bliver kommunens største parti.



Dermed tyder meget på, at folketingsmedlemmet René Christensen fra Dansk Folkeparti ikke får opfyldt ambitionen om en borgmesterpost.



Han har dog ikke opgivet at blive del af et flertal i kommunalbestyrelsen, selv om det ligger til et flertal bestående af Guldborgsundlisten og Socialdemokraterne.



- Vælgerne har givet 16 mandater til os, Venstre og Socialdemokratiet. Problemet er bare, at vi ikke kan finde Socialdemokratiet lige nu.



- Men det kan jo være, at de kommer tilbage. Og hvis Bo Abildgaard (Socialdemokratiets spidskandidat, red.) vil være borgmester og have indflydelse i kommunen, så skal han i hvert fald ikke gå sammen med Guldborgsundlisten, siger René Christensen lidt efter klokken 23.



Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet har i indeværende valgperiode indgået flere forlig sammen uden borgmesteren, blandt andet budgetaftalen for næste år.



/ritzau/