Wilbeks Venstre går tilbage i Viborg

Valgresultatet i Viborg viser tilbagegang til Venstre, som den tidligere håndboldlandstræner Ulrik Wilbek er spidskandidat for.



Partiet går tilbage med to mandater og har nu ti mandater efter at have fået 32,3 procent af stemmerne. I procentpoint får Venstre en tilbagegang på 0,1 sammenlignet med 2013-valget.



Samtidig går De Konservative, som Wilbek skal kæmpe med om borgmesterposten, frem.



Konservative får 18,6 procent af stemmerne og går et mandat frem til syv mandater i alt.



Alligevel er målet klart for den tidligere så succesfulde håndboldtræner.



- Vi er stadigvæk klart det største parti, og derfor vil vi selvfølgelig gå efter borgmesterposten, siger han til TV2 og DR.



Det er ikke første gang, Wilbek rækker ud efter borgmesterposten i Viborg.



I 2005 forlod han dog kommunalpolitikken i Viborg, selv om han havde gode chancer for at blive sit partis borgmesterkandidat. Det skete, da han blev tilbudt jobbet som herrelandstræner.



Et drømmejob, han ikke kunne sige nej til, sagde Wilbek dengang. Tidligere havde han fejret store triumfer med kvindelandsholdet.



Wilbek sad i byrådet i Viborg i perioden 1997-2001, hvor han var socialudvalgsformand. Han duellerer med De Konservatives spidskandidat, nuværende borgmester Torsten Nielsen, om borgmesterposten.



Viborg skiftede borgmester i september 2014, da Torsten Nielsen overtog posten, fordi Søren Pape Poulsen (V) blev udpeget som formand for De Konservative. Sidenhen er Pape blevet justitsminister i VLAK-regeringen.



/ritzau/