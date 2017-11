Halvdelen af stemmerne talt op: S er fortsat størst i kommuner

Med 65,7 procent af stemmerne talt op på valgaftenen er Socialdemokratiet fortsat det største kommunale parti.



Det viser optællingen af stemmer ved kommunalvalget.



Socialdemokratiet går frem og står til at få 32 procent af stemmerne mod 29,5 procent ved sidste kommunalvalg.



Det næststørste kommunale parti er fortsat Venstre, som står til 26,2 procent af stemmerne - en lille tilbagegang fra 26,6 procent i 2013.



Med de knap 66 procent af stemmerne talt op på landsplan står Dansk Folkeparti derimod til en lille tilbagegang med 9,5 procent af stemmerne mod 10,1 procent ved valget i 2013.



I rød blok er der tilbagegang til SF, De Radikale og Enhedslisten, mens Alternativet, der er nyt parti ved kommunalvalget, står til to procent af stemmerne.



I blå blok går De Konservative frem, mens Liberal Alliance går tilbage.



Kort efter klokken 23 tirsdag aften er i alt 56 kommuner færdige med at tælle stemmer op.



/ritzau/