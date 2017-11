Overblik over kommunernes nye borgmestre: 89 af 98 på plads - 22 er nye

Opdateret kl. 15.54 - 89 af 98 borgmesterposter er faldet på plads efter, at afstemningsstederne lukkede kl. 20 tirsdag. Få overblikket over de nye borgmestre - og de kommuner der fortsat mangler at sætte navn på.



Indtil videre giver fordelingen Socialdemokratiet 43 borgmesterposter, Venstre 33, De Konservative otte, lokallister tre, SF og De Radikale hver én.



På listen er der indtil videre 22 borgmestre, som ikke også var borgmestre tirsdag før valget. Mange borgmesterpladser falder dog først på plads, når alliancer dannes i kølvandet på valget, hvilket kan tage uger.



Alle stemmerne er optalt, og Socialdemokratiet er fortsat det største kommunale parti med 32,45 pct. af stemmerne. Venstre er næststørst med 23,06 pct. - en tilbagegang mod de 26,6 pct. i 2013.



Siden opdateres løbende (alfabetisk rækkefølge).



Albertslund: Steen Christiansen (S) - genvalg.



Allerød: Karsten Längerich (V) - nyvalg.



Assens: Søren Steen Andersen (V) - genvalg.



Ballerup: Jesper Würtzen (S) - genvalg.



Billund: Ib Kristensen (V) - genvalg.



Bornholm: Winni Grosbøll (S) - genvalg.



Brøndby: Kent Max Magelund (S) - tiltrådt 1. marts 2016.



Brønderslev: Mikael Klitgaard (V) - genvalg.



Egedal: Karsten Søndergaard (V) - genvalg.



Esbjerg: Jesper Frost Rasmussen (V) - nyvalg.



Fanø: Kristine Kaas Krog (Fanø Lokalliste) - nyvalg



Favrskov: Nils Borring (S) - genvalg.



Faxe: Ole Vive (V) - nyvalg.



Fredensborg: Thomas Lykke Pedersen (S) - genvalg.



Fredericia: Jacob Bjerregaard (S) - genvalg.



Frederiksberg: Jørgen Glenthøj (K) - genvalg.



Frederikshavn: Birgit Stenbak Hansen (S) - genvalg.



Frederikssund: John Schmidt Andersen (V) - genvalg.



Furesø: Ole Bondo Christensen (S) - genvalg.



Faaborg-Midtfyn: Hans Stavnsager (S) - nyvalg.



Gentofte: Hans Toft (K) - genvalg.



Gladsaxe: Trine Græse (S) - genvalg. Tiltrådt 10. juli 2017.



Greve: Pernille Beckman (V) - genvalg.



Gribskov: Anders Gerner Frost (Nytgribskov) - nyvalg.



Guldborgsund: John Brædder (Guldborgsundlisten) - genvalg.



Haderslev: H.P. Geil (V) - genvalg.



Halsnæs: Steffen Jensen (S) - nyvalg.



Hedensted: Kasper Glyngø (S) - nyvalg.



Helsingør: Benedikte Kiær (K) - genvalg.



Herlev: Thomas Gyldal Petersen (S) - genvalg.



Herning: Lars Krarup (V) - genvalg.



Hjørring: Arne Boelt (S) - genvalg.



Holbæk: Christina Krzyrosiak Hansen (S) - nyvalg.



Holstebro: Hans Christen Østerby (S) - genvalg.



Horsens: Peter Sørensen (S) - genvalg.



Høje-Taastrup: Michael Ziegler (K) - genvalg.



Hørsholm: Morten Slotved (K) - genvalg.



Ikast-Brande: Ib Boye Lauritsen (V) - nyvalg.



Ishøj: Ole Bjørstorp (S) - genvalg.



Jammerbugt: Mogens Gade (V) - genvalg.



Kalundborg: Martin Damm (V) - genvalg.



Kolding: Jørn Pedersen (V) - genvalg.



København: Frank Jensen (S) - genvalg.



Køge: Marie Stærke (S) - nyvalg.



Langeland: Tonni Hansen (SF) - nyvalg.



Lejre: Carsten Rasmussen (S) - tiltrådt september 2016.



Lemvig: Erik Flyvholm (V) - genvalg.



Lolland: Holger Schou Rasmussen (S) - genvalg.



Lyngby-Taarbæk: Sofia Osmani (K) - genvalg.



Mariagerfjord: Mogens Jespersen (V) - genvalg.



Middelfart: Johannes Lundsfryd Jensen (S) - tiltrådt 4. september 2017.



Morsø: Hans Ejner Bertelsen (V) - genvalg.



Nordfyn: Morten Andersen (V) - genvalg.



Norddjurs: Jan Petersen (S) - genvalg.



Nyborg: Kenneth Muhs (V) - genvalg.



Næstved: Carsten Rasmussen (S) - genvalg.



Odder: Uffe Jensen (V) - genvalg.



Odense: Peter Rahbæk Juel (S) - tiltrådt 1. januar 2017.



Odsherred: Thomas Adelskov (S) - genvalg.



Randers: Torben Hansen (S) - nyvalg.



Rebild: Leon Sebbelin (R) - genvalg.



Ringsted: Henrik Hvidesten (V) - genvalg.



Roskilde: Joy Mogensen (S) - genvalg.



Rudersdal: Jens Ive (V) - genvalg.



Rødovre: Erik Nielsen (S) - genvalg.



Samsø: Marcel Meijer (S) - genvalg.



Silkeborg: Steen Vindum (V) - genvalg.



Skanderborg: Jørgen Gaarde (S) - genvalg.



Skive: Peder Christian Kirkegaard (V) - genvalg.



Slagelse: John Dyrby Paulsen (S) - nyvalg.



Solrød: Niels Hörup (V) - genvalg.



Sorø: Gert Jørgensen (K) - genvalg.



Stevns: Anette Mortensen (V) - nyvalg.



Struer: Niels Viggo Lynghøj (S) - nyvalg.



Svendborg: Bo Hansen (S) - nyvalg.



Syddjurs: Ole Bollesen (S) - nyvalg.



Sønderborg: Erik Lauritzen (S) - genvalg.



Thisted: Ulla Vestergaard (S) - nyvalg.



Tønder: Henrik Frandsen (V) - tiltrådt maj 2016.



Tårnby: Allan Andersen (S) - nyvalg.



Vallensbæk: Henrik Rasmussen (K) - genvalg.



Varde: Erik Buhl (V) - genvalg.



Vejen: Egon Fræhr (V) - genvalg.



Vesthimmerland: Per Bach Laursen (V) - nyvalg.



Vejle: Jens Ejner Christensen (V) - tiltrådt 1. marts 2017.



Viborg: Ulrik Wilbek (V) - nyvalg.



Vordingborg: Mikael Smed (S) - nyvalg.



Ærø: Ole Wej Petersen (S) - nyvalg.



Aabenraa: Thomas Andresen (V) - genvalg.



Aalborg: Thomas Kastrup-Larsen (S) - genvalg.



Aarhus: Jacob Bundsgaard (S) - genvalg.





Her er kampen om borgmesterposten endnu ikke vundet:



Ringkøbing-Skjern



Slagelse



Hillerød.



Dragør.



Glostrup.



Hvidovre.



Kerteminde.



Ringkøbing-Skjern.



Læsø.





Ritzau