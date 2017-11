Overblik: Her er de nye borgmestre i kommunerne

De første borgmesterposter begynder allerede nu at falde på plads her kort efter, at afstemningsstederne lukkede kl. 20.



Herunder kan du se, hvem der bliver borgmester i kommunerne rundt om i landet, ifølge TV2, Ritzau og KMD. Mange borgmestrepladser falder først på plads, når alliancer dannes i kølvandet på valget.



Indtil videre er 65,7 pct. af stemmerne talt op, og Socialdemokratiet er fortsat det største kommunale parti med 32,5 pct. af stemmerne. Venstre er næststørst med 25 pct. - en mindre tilbagegang mod sidste år indtil nu.



Siden opdateres løbende i takt med, at stemmerne bliver talt op (alfabetisk rækkefølge).



Brønderslev: Mikael Klitgaard (V) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2014. Venstre har fået omkring 34 pct. af stemmerne.



Gentofte: Hans Toft (C) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 1993. Konservative har fået omkring 58 pct. af stemmerne.



Herning: Lars Krarup (V) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2002. Venstre har fået omkring 55,6 pct. af stemmerne.



Høje-Taastrup: Michael Ziegler (C) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2006. Konservative har fået omkring 47,6 pct. af stemmerne.



Ishøj: Ole Bjørstorp (S) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2002. Socialdemokratiet har fået omkring 51,5 pct. af stemmerne.



Jammerbugt: Mogens Gade (V) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2007. Venstre har fået omkring 46,5 pct. af stemmerne.



Lemvig: Erik Flyvholm (V) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2007. Venstre har fået omkring 48,7 pct. af stemmerne.



Morsø: Hans Ejner Bertelsen (V) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2014. Venstre har fået omkring 48,3 pct. af stemmerne.



Nordfyn: Morten Andersen (V) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2010. Venstre har fået omkring 40,1 pct. af stemmerne.



Nyborg: Kenneth Muhs (V) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2014. Venstre har fået omkring 47,4 pct. af stemmerne.



Roskilde: Joy Mogensen (S) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2011. Socialdemokratiet har fået omkring 45,8 pct. af stemmerne.



Samsø: Marcel Meijer (S) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2014. Socialdemokratiet har fået omkring 41,3 pct. af stemmerne.



Vallensbæk: Henrik Rasmussen (C) fortsætter som borgmester. Har siddet siden 2010. Konservative har fået omkring 51,1 pct. af stemmerne.