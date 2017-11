Dansk Folkeparti går tilbage i Assens. Partiet, der har folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl som spidskandidat, får 12,3 procent mod 12,8 i 2013.



Assens var ellers netop udset til at være en af de kommuner, hvor DF kunne få sin første borgmesterpost, hvis man ser bort fra posten som kultur- og fritidsborgmester i København.



Det nuværende borgmesterparti, Venstre, går frem fra 11 til 13 mandater, mens Socialdemokratiet taber to mandater og lander på otte.



- Med resultatet som det ser ud nu, er det nok ikke lige borgmesterkæden, vi skal gå efter, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til TV2.



- Vi må se, når vi får talt mandaterne sammen, og se, hvad vi kan få ud af det.



Han har mistanke om, at vælgerne har straffet ham for at indgå en aftale om at lukke skoler uden om borgmesteren i Assens Kommune.



– Det var nødvendigt, og derfor gjorde vi det, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til TV2.



Han vil ikke ind på, hvilken borgmesterkandidat han støtter.



– Det har jeg ikke vurderet på endnu, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til TV2.



/ritzau/