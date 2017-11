Frank Jensen regner med at fortsætte som overborgmester

Relateret indhold Artikler

Nu hvor stemmerne er givet og valgstederne lukket, siger Frank Jensen (S) til DR og TV2, at han regner med at fortsætte som overborgmester i København.



Og at der er borgmesterposter til De Radikale, SF og Enhedslisten i hovedstaden i den forbindelse.



København har haft en socialdemokratisk overborgmester, siden posten blev skabt i 1938.



Frank Jensen har siddet siden 2010, og han kan - hvis han genvælges - dermed sidde for en tredje periode.



/ritzau/