Samsøs hollandske S-borgmester får massiv opbakning

På Samsø er der stor opbakning til den siddende hollandske borgmester, Marcel Meijer, fra Socialdemokratiet.



S bliver største parti på Samsø med 41,3 procent af stemmerne. En fremgang på 21,7 procentpoint, der giver partiet fem mandater.



Det var ellers ikke givet ved sidste valg, at Marcel Meijer skulle have borgmesterposten i økommunen.



For fire år siden var posten ved at gå til De Konservative. Men det blev alligevel Marcel Meijer, der er født i Holland, men har boet på Samsø i 25 år, der fik borgmesterposten.



Han kan nu glæde sig over at have sikret sit parti et særdeles godt valg. Antallet af stemmer til paritet er næsten fordoblet siden sidste valg.



Venstre går derimod 7,7 procent tilbage til 26,3 procent af stemmerne på øen, mens De Konservative ligger stabilt fra sidste valg på 14,7 procent af stemmerne.



Den første kommune, der havde talt alle stemmer op er også landets mindste kommune med 1800 indbyggere.



Det er Læsø, hvor Venstre er blevet største parti med 37,1 procent af stemmerne og får fire mandater. En fremgang fra sidste valg, hvor V fik tre mandater.



Fremgangen skyldes nok især, at Læsøs borgmester, Tobias Birch Johansen, i løbet af valgperioden er skiftet fra Læsø Listen til Venstre.



Birch Johansen er dog ikke sikker på, at han kan fortsætte som borgmester, trods flertallet til Venstre.



- Det vil tiden vise, siger han til TV2.



