Optælling for kommunalvalget i gang: Nu tikker de første resultater ind

Relateret indhold Artikler

I Københavns kommune har i alt 307.587 personer stemt, hvilket er en stemmeprocent på 62,3 pct. og en fremgang på 1,1 procentpoint mod 2013. Det oplyser kommunen på Twitter.



Nu går optællingen af stemmerne så småt i gang over hele landet, efter danskere indtil kl. 8 har kunnet sætte deres krydser.



Lesø og Samsø er som de første - og eneste - allerede nået i mål. Deres største partier er hhv. Venstre med 37,1 pct. af stemmerne og Socialdemokratiet med 41,3 pct.



Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har sagt til TV2, at de går efter borgmesterposten i København.



En time før valgstederne lukkede, tydede det på, at valgdeltagelsen ville blive marginalt lavere end i 2013. Klokken 19 havde 64,6 pct. af vælgerne afgivet deres stemme. På samme tidspunkt sidste gang lå stemmeprocenten på 65,1 pct.



Uffe Elbæk: Tale ved valgfest er min beslutning



København: Det har været en turbulent tid for Alternativet. Sager om seksuelle krænkelser og interne mails, der opfordrede medarbejdere til at sende intime billeder, har fyldt medierne i dagene op til tirsdagens kommunal- og regionsrådsvalg.



Mandag frarådede partiets gruppeformand på Christiansborg, René Gade, så sine landspolitiske kolleger til ikke at møde op til den valgfest, Alternativets lokalafdeling i København afholder tirsdag aften.

Men Uffe Elbæk er alligevel at finde på LGBTQIA-baren Monastic, hvor festen afholdes.



"Jeg er politisk leder. Jeg er kommet her for at holde en tale, og om lidt tager jeg ud på Frederiksberg og gør det samme. Det er min prioritering og beslutning, og det har jeg været i dialog med René Gade om, og det forstår han fuldstændig," siger Uffe Elbæk.



De Radikale vil fastholde magten på trods af skidt start



København: De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har tirsdag eftermiddag afgivet sine stemmer i Sundby Idrætspark på Amager i København.



På trods af en skidt start på valgkampen i hovedstaden, hvor spidskandidaten Anna Mee Allerslev valgte at trække sig fra politik, mener Østergaard, at partiet har formået at styre kampagnen tilbage på sporet.



"Jeg synes, det er lykkedes at få valgkampen til at handle om noget andet end de uheldige sager," siger Østergaard.



De Radikale er i dag repræsenteret i 45 kommuner. Og målet er, at det også skal være tilfældet efter tirsdagens regions- og kommunalvalg, siger Østergaard.



Partiet har en enkelt regulær borgmesterpost, nemlig i Rebild Kommune, hvor den radikale Leon Sebbelin er borgmester.



Skipper håber på større og bredere parti efter gennembrud



København: Valget i 2013 blev Enhedslistens kommunale gennembrud, og nu håber politisk ordfører Pernille Skipper på, at partiet kan blive større og bredere.



Hun har tirsdag afgivet sin stemme på Frederiksgård Skole i København.



"Jeg håber, at det går godt for Enhedslisten. Det er klart, at vi har øje på København, fordi der står vi traditionelt stærkt."



"Men vi har også øje på de store landevindinger, vi fik ved sidste kommunal- og regionsvalg ude i landkommunerne og i Vest- og Sønderjylland, at der bevarer vi vores position og går frem," siger hun.



Partiet fik 6,9 procent af stemmerne på landsplan i 2013 og kom ind i 76 kommuner.



Thulesen Dahl: Borgmesterposter kan blive for dyrt købt



Thyregod: Når stemmerne er talt op tirsdag aften, skal DF's kandidater ikke række ud efter borgmesterposter for enhver pris.



Det er meldingen fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der tirsdag middag satte sit kryds på stemmesedlen på Thyregod Skole.



- Det er en mulighed. Om det så er klogt, må man finde ud af lokalt. Man har set nogle steder, hvor borgmesteren er kørt ud på et sidespor, og et flertal uden om borgmesteren regerer. Det er ikke en ønskværdig situation, siger Kristian Thulesen Dahl.



Han er mødt op sammen med sin kone på stemmestedet med knap 1800 stemmeberettigede vælgere.

Dansk Folkeparti har stadig sin første borgmesterpost til gode.



Pia Olsen Dyhr holder øje med SF's borgmesterchancer



København: Pia Olsen Dyhr, formand for SF, afgav tirsdag formiddag sin stemme på Kirkebjergskolen i Vanløse i København.



Hun ankom til stemmestedet klokken 10.15 med sin mand, Villy Dyhr.



SF-formanden fortalte, at hun holder nøje øje med, om SF får borgmesterposter. Hun forventer, at partiet får mere end en.



Hun er særligt opmærksom på Langelands Kommune, hvor SF's tidligere næstformand Tonni Hansen stiller op.



"Det ser ud til, at han får et fantastisk valg og nok bliver borgmester på Langeland," sagde Pia Olsen Dyhr ved stemmestedet.