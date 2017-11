Vild jubel i Zimbabwe - Robert Mugabe træder tilbage

Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, er trådt tilbage, oplyser formanden for landets parlament, Jacob Mudenda.



"Jeg, Robert Gabriel Mugabe, i henhold til afsnit 96 i Zimbabwes forfatning, indgiver hermed formelt min afsked med øjeblikkelig virkning, skriver Mugabe i et brev til parlamentet.



Der udbryder vild jubel i parlamentssalen, der var i gang med at forberede en rigsretssag mod Mugabe.



Den 93-årige Mugabe, der har været landets kontroversielle leder i 37 år, skriver i brevet, at "beslutningen for min del er frivillig".



Suspenderer parlamentet



Parlamentsformanden fortæller medlemmerne, at han suspenderer samlingen.



Ude i Harares gader er der i minutterne efter et brøl af jubel, og man kan høre bilhorn, der tuder over hele byen, fremgår det af BBC's dækning af begivenheden.



Rundt i gaderne danser folk af glæde over den aldrende leders afgang.



Mange holder billeder op af landets hærchef, Constantino Chiwenga, og den nyligt afsatte vicepræsident Emmerson Mnangagwa.



/ritzau/