Skipper håber på større og bredere Enhedslisten efter gennembrud

Valget i 2013 blev Enhedslistens kommunale gennembrud, og nu håber politisk ordfører Pernille Skipper på, at partiet kan blive større og bredere.



Hun har tirsdag afgivet sin stemme på Frederiksgård Skole i København.



- Jeg håber, at det går godt for Enhedslisten. Det er klart, at vi har øje på København, fordi der står vi traditionelt stærkt.



- Men vi har også øje på de store landevindinger, vi fik ved sidste kommunal- og regionsvalg ude i landkommunerne og i Vest- og Sønderjylland, at der bevarer vi vores position og går frem, siger hun.



Partiet fik 6,9 procent af stemmerne på landsplan i 2013 og kom ind i 76 kommuner.



Og så lykkedes det at erobre den magtfulde post som teknik- og miljøborgmester i København samt en rådmandspost i Odense og Aalborg.



- For os er det vigtigt, at vi bevarer de landevindinger og også går lidt frem i de kommuner, for vi vil gerne være både et større og bredere parti, siger hun.



Pernille Skipper har tidligere slået fast, at overborgmesterposten er et mål for partiet.



- Om det er realistisk, er nok mere usikkert ved det her valg, siger Pernille Skipper.



Allerede ved dette valg spekuleres der i, om selveste overborgmesterposten i København kan være inden for partiets rækkevidde.



Lokale meningsmålinger tyder på, at Enhedslisten kan nærme sig Socialdemokratiet i størrelse i hovedstaden.



- På sigt er målet for Enhedslisten ikke kun overborgmesterposten i København, men også i andre kommuner, så på den måde er København rigtig interessant for os, siger hun.



Valgstederne lukker klokken 20.



