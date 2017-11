De Radikale vil fastholde magten på trods af skidt start

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har tirsdag eftermiddag afgivet sine stemmer i Sundby Idrætspark på Amager i København.



På trods af en skidt start på valgkampen i hovedstaden, hvor spidskandidaten Anna Mee Allerslev valgte at trække sig fra politik, mener Østergaard, at partiet har formået at styre kampagnen tilbage på sporet.



- Jeg synes, det er lykkedes at få valgkampen til at handle om noget andet end de uheldige sager, siger Østergaard.



De Radikale er i dag repræsenteret i 45 kommuner. Og målet er, at det også skal være tilfældet efter tirsdagens regions- og kommunalvalg, siger Østergaard.



Partiet har en enkelt regulær borgmesterpost, nemlig i Rebild Kommune, hvor den radikale Leon Sebbelin er borgmester.



I Aarhus og Odense sidder partiet desuden på rådmandsposter, mens den nu forhenværende beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev i København er radikal.



