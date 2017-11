Mange vælgere har stemt fra morgenstunden

To timer efter åbningen af valgstederne ved kommunal- og regionsrådsvalget havde 11,5 procent af vælgerne været henne og sætte deres kryds.



Det viser et rundspørge, som Ritzau har foretaget klokken 10 til valgsteder og kommuner over hele landet med tilsammen 295.935 vælgere.



Det tyder på, at vælgerne har fået øje på, at valgstederne ved dette valg åbnede en time tidligere, siger valgforsker og professor Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.



- Danskerne har tilsyneladende taget den udvidede åbningstid til sig. Rigtig mange har været henne at stemme fra morgenstunden, og køerne har været kortere, siger Karper Møller Hansen.



- Det tegner godt for, at valgdeltagelsen kan nå samme niveau som sidst, siger han.



Den udvidede åbningstid skal give folk i arbejde bedre mulighed for at nå at afgive deres stemme.



Der kan dog ske det, at den ekstra time ikke øger stemmeprocenten, fordi folk blot stemmer om morgenen i stedet for om eftermiddagen efter arbejde.



Ved kommunalvalget i 2013 nåede stemmeprocenten op på 71,9 procent. Det var 6,1 procentpoint over deltagelsen i 2009, der var en bundskraber.



I de 11,5 procent indgår brevstemmer, der er talt med fra morgenstunden. Og antallet af vælgere, der har afgivet deres stemme inden valgdagen, er tilsyneladende stabilt eller steget en lille smule siden sidst.



