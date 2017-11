Syrisk præsident takker Putin for støtte på besøg i Rusland

Syriens præsident, Bashar al-Assad, var mandag på besøg den russiske by Sotji, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, tog imod.



Det oplyser Kreml tirsdag morgen.



Under deres møde roste de to statsledere hinanden for et godt samarbejde i kampen mod terrorisme i Syrien, hvor Assads regeringsstyrker blandt andet får assistance fra Putins luftvåben i kampen mod den militante bevægelse Islamisk Stat.



Under besøget lykønskede Vladimir Putin sin syriske kollega med fremskridtene i kampen mod terrorisme.



Ifølge Vladimir Putin har Syrien næsten fuldendt kampen mod terrorisme.



Bashar al-Assad takkede i samme forbindelse for Ruslands politiske og militære støtte.



Den syriske præsident tilføjer, at han er klar til at fremme den politiske proces, efter at Syrien har besejret terroristerne i landet.



