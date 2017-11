Trump sætter Nordkoreas "morderiske regime" på terrorliste

Præsident Donald Trump oplyser, at USA sætter Nordkoreas "morderiske regime" på den amerikanske terrorliste.



Trump siger, at det er på høje tid at erklære Nordkorea som anstifter af statssponsoreret terror.



Han bebuder en ny bølge af sanktioner for at lægge maksimalt pres på regimet. Det skal stoppe det nordkoreanske raket- og atomvåbenprogram.



Nordkorea vil føje sig til Iran, Sudan og Syrien på den amerikanske terrorliste.



Men kritikere siger, at der mangler håndfaste beviser på, at Nordkorea bidrager til terrorisme rundt om i verden. Hvis man lige ser bort fra drabet på halvbroren til lederen Kim Jong-un.



Udenrigsminister Rex Tillerson siger, at med Nordkorea på terrorlisten vil tredjelande dy sig for at støtte regimet i Pyongyang.



"Den praktiske effekt af det kan være at forstyrre og afskrække nogle tredje parter fra at begive sig ud i nogle aktiviteter med Nordkorea," siger han.



Nogle af disse handlinger kan ligge uden for de rammer, som FN's Sikkerhedsråd har sat, og som er underlagt sanktioner, siger Tillerson.



De kan blive straffet af USA, siger han



"Vi håber stadig på diplomatiet," lader udenrigsministeren forstå.



/ritzau/AP