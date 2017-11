Merkel ønsker valg hvis alternativet er mindretalsregering

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger, at hun vil foretrække et nyvalg frem for at stå i spidsen for en mindretalsregering.



Det siger hun til tv-stationen ARD.



Men hun agter ikke lige nu at træde tilbage som forbundskansler.



"Nej, det er ikke på tapetet. Jeg mener, at Tyskland har brug for stabilitet," siger hun.



Men i interviewet med ARD, der bliver sendt mandag aften, forklarer hun, at et valg er at foretrække, hvis alternativet er en mindretalsregering.



"Mit synspunkt er, at et nyvalg ville være den bedre vej," siger hun.



Det er hendes reaktion på, at de tyske regeringsforhandlinger er brudt sammen.



Det liberale parti FDP trak sig søndag aften fra forhandlingerne om at danne regering sammen med Merkels CDU/CSU og Miljøpartiet De Grønne.



/ritzau/dpa