Tysk præsident: Tiden er ikke moden til nyvalg

Trods alvorlig politisk krise er tiden ikke moden til at udskrive nyvalg i Tyskland, siger landets præsident, Frank-Walter Steinmeier.



Han har mandag holdt møde med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, efter at regeringsforhandlinger brød sammen i weekenden.



Steinmeier vil nu tale med alle partiledere i Forbundsdagen.



Efter mødet med Merkel siger præsidenten, som indtil i januar var Merkels udenrigsminister, at partierne har et ansvar efter valget i september.



Dette ansvar kan ikke bare sendes tilbage til vælgerne, siger Frank-Walter Steinmeier ifølge Tagesschau.



De tyske regeringsforhandlinger brød sammen, da det liberale parti FDP trak sig fra samtalerne med Merkels konservative og Miljøpartiet De Grønne.



/ritzau/