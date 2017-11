EU klargør ambitiøs handelsaftale hvis briter opfylder krav

EU er klar til at tilbyde Storbritannien "den mest ambitiøse" frihandelsaftale, hvis briterne opfylder de betingelser, som EU har sat for forhandlingen af briternes exit fra EU.



Sådan lød det fra EU's chefforhandler Michel Barnier under en tale i tænketanken CER (Centre for European Reform) i Bruxelles mandag.



- Hvis vi formår at forhandle en ordentlig tilbagetrækning og skabe lige vilkår, er der al mulig grund, til at vores fremtidige partnerskab skal være ambitiøst. Det er vores foretrukne løsning.



- Derfor har vi startet interne forberedelser med medlemslandene om at tale om fremtiden, så snart vi er enige om, hvordan vi skal afregne fortiden.



- EU vil være klar til at tilbyde sin mest ambitiøse frihandelsaftale, siger han ifølge AFP.



De resterende 27 EU-lande vil have "tilstrækkelige fremskridt" på tre afgørende områder, før de vil gå videre til den anden fase i forhandlingerne.



Det handler om EU-borgernes fremtid og deres rettigheder i Storbritannien, den økonomiske slutopgørelse og forholdene ved grænsen i Irland.



Under sin tale advarede Barnier samtidig om, at briterne må beslutte, hvorvidt Storbritannien skal holde sig til EU's standarder, når det kommer til sundhed, miljø og arbejderes rettigheder.



Her har den amerikanske handelschef for nylig anmodet om, at Storbritannien nærmer sig amerikanske regler i forhold til mulighed for en frihandelsaftale med USA.



- Vil Storbritannien forblive tæt på den europæiske måde, eller vil den gradvist flytte sig væk.



- Storbritanniens svar på disse spørgsmål vil være meget vigtige og endda afgørende, siger EU's chefforhandler.



Fredag den 29. marts 2019 ved midnat forlader Storbritannien efter planen EU.



