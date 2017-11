Bliv klogere på valget: Så meget tjener kommunal-politikerne

Det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse var sidste år mindst 89.314 kroner.

Kommunalpolitikere får et fast vederlag for deres arbejde i kommunalbestyrelsen. Derudover kan de tjene ekstra på at bestride forskellige poster i udvalg og bestyrelser:



* Det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse var sidste år 89.314 kroner.



* I kommuner med over 80.000 indbyggere var vederlaget dog 107.178 kroner om året, mens det i Københavns Kommune var 125.039 kroner.



* Der gives også et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år. Det udgør 13.819 kroner årligt.



* Dertil kommer vederlag for at være medlem eller formand et udvalg.



* Vederlaget kommer fra en samlet lønpulje til udvalgsarbejde og varierer alt borgmesterens løn og kommunens størrelse.



* En post som udvalgsformand giver for eksempel 193.732 kroner om året i Lyngby-Taarbæk Kommune.



* I Tønder er formandsvederlag for stående udvalg på 152.298 kroner, mens udvalgsmedlemmer får 25.428 kroner per udvalg.



* I Nordfyns Kommune får formanden for Social- og Sundhedsudvalget 220.243 kroner om året, mens medlemmerne af udvalget får 28.191 kroner.



Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunernes hjemmesider.



/ritzau/