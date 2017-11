Ingen panik i dansk erhvervsliv over tysk politisk armlægning

Tysklands kansler, Angela Merkel, har ikke kunnet danne en ny regering endnu. Det er som ventet, siger Nordeas cheføkonom, der ikke kan få blodtrykket op over de politisk sværdslag hos Danmarks største handelspartner.



Valget i Tyskland svækkede de etablerede partier, og dermed har Angela Merkel måtte forsøge af danne en koalitionsregering bestående af sit eget konservative CDU, det liberale FDP og De Grønne.



Men natten til mandag brød forhandlingerne sammen og dermed kan der gå lang tid, inden Tyskland har en ny regering klar. Et nyvalg er samtidig på tale.



- Der er politisk krise i Tyskland efter, at det liberale parti, FDP, forlod regeringsforhandlingerne.



- Dermed kan det blive svært for Merkel at få dannet en ny regering, og det er en helt ny situation for Tyskland, som de sidste mange årtier har været præget af politisk stabilitet, skriver Jyske Banks chefanalytiker Kim Fæster i en kommentar.



Euroen blev svækket mærkbart efter forhandlingssammenbruddet, og der er lagt op til fald på aktiemarkederne mandag.



Hos Nordea er cheføkonom Helge Pedersen dog ganske rolig



- Vi tror på, at der nok skal komme en løsning. Det har aldrig været nemt, at få de tre partier ført sammen, men det skal nok lykkes.



- Og vi tror på ingen måde, at det er noget, der kommer til at ændre noget på Tyskland som handels- og samarbejdspartner, siger Helge Pedersen.



Han vurderer samtidigt, at der kun er tale om en meget begrænset politisk uro, da systemet i Tyskland er sådan, at regeringen fortsætter indtil en ny er skabt.



- Så selv om den nuværende situation forsætter, så fører den eksisterende regering landet videre.



- På den måde er Tyskland et meget, meget stabilt land politisk, siger Helge Pedersen.



Det sagt, så kan de sammenbrudte forhandlinger godt sætte gang i valuta- og aktiemarkedet.



- Denne slags ting kan godt give anledning til lidt bølgeskvulp på markederne, men mere tror jeg ikke, at man skal lægge i det, siger cheføkonomen.



/ritzau/