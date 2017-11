Konservativ milliardær skal i omkamp om præsidentpost i Chile

Den konservative milliardær Sebastian Piñera vinder den første runde af det chilenske præsidentvalg søndag med 36,7 pct. af stemmerne.



Det viser det foreløbige resultat, efter at knap 82 pct. af stemmerne er talt op natten til mandag dansk tid.



Ifølge valgeksperter bringer det den 67-årige Piñera tæt på den præsidentpost, han allerede én gang har haft i Chile.



Valget skal afgøres ved en anden valgrunde 17. december. Det sker, fordi ingen af kandidaterne har fået mindst 50 pct. af stemmerne i første runde.



Ifølge det foreløbige resultat bliver toeren kandidaten for centrumvenstre, det 64-årige tidligere tv-nyhedsanker Alejandro Guillier, med 22,6 pct. af stemmerne.



Som nummer tre kommer den venstreorienterede Beatriz Sanchez med 20,6 pct. af stemmerne.



Meningsmålinger før valget har vist, at 42 pct. foretrækker Piñera som præsident mod 25 pct. til Guillier, der støttes af den siddende socialistiske præsident, Michelle Bachelet.



"Vi kommer til at få en særdeles konkurrencedygtig anden runde," siger Sebastian Piñeras kampagnechef, Andres Chadwick, til journalister, mens optællingen stadig er i gang.



Præsident Michelle Bachelet kan ikke stille op til genvalg i år på grund af periodebegrænsning. Præsidenten i Chile må således ikke sidde i mere end én sammenhængende periode.



Sebastian Piñera var præsident fra marts 2010 til marts 2014.



"I dag skal vi træffe en beslutning, som vil påvirke vores liv i mange årtier," sagde Piñera, da han afgav sin stemme søndag morgen.



"Jeg ved, at vi vil vælge den rette vej, som bringer os til bedre tider."



Sebastian Piñera har lovet at fordoble Chiles økonomiske vækst.



Det skal ifølge ham blandt andet ske ved at skære i selskabsskatter, gøre det statsejede mineselskab Codelco mere selvforsynende og tilpasse pensionssystemet til en senere pensionsalder.



/ritzau/Reuters