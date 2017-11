SF vil have stoppet offentlige cheflønningers himmelflugt

Det har gjort indtryk i SF at læse historierne om kommunale chefer, der får udbetalt store bonusser i fratrædelsesgodtgørelse, efter at deres åremålskontrakter udløber - bare for at blive genansat samme sted på en ny, tilsvarende kontrakt.



Derfor vil partiet nu fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, som skal stoppe disse aftaler.



SF vil forbyde åremålsansættelser af topchefer i kommuner og regioner, ligesom man vil have modregnet i den aftalte fratrædelsesgodtgørelse, hvis den pågældende chef hurtigt får nyt arbejde - enten i samme kommune eller et andet sted.



"Det er på tide at få stoppet den lønudvikling, vi har været vidne til."



"Velfærden er ikke tjent med, at vi bruger mange millioner på et opskruet lønniveau i det offentlige," siger Jacob Mark, der er gruppeformand for SF.



Han er ikke bekymret for, at et stop for store fratrædelsesbonusser blot vil betyde højere grundløn til kommunale chefer.



Og han er heller ikke nervøs for, at det fremover kan blive svært at trække dygtige ledere til offentlige stillinger.



"Jeg er sikker på, at der er mange, som gerne vil ind og prøve kræfter med de udfordringer, som en lederstilling i det offentlige byder på," siger han.



Allerede i 2015 blev det vedtaget at begrænse mulighederne for at aflønne chefer i 30 offentlige selskaber med store bonuspakker.



Under finansminister Bjarne Corydon (S) blev der indført en hovedregel om, at den variable løn ikke må udgøre mere end 25 pct. af den samlede løn.



