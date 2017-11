Kilder: Partiet fyrer Mugabe som leder

Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, er ved et hasteindkaldt partimøde søndag blevet afsat som leder af regeringspartiet Zanu-PF.



Det oplyser kilder i partiet til Reuters.



- Han er blevet ekskluderet, siger en af mødedeltagerne.



Meddelelsen bekræftes af tre andre medlemmer af partiledelsen.



Zimbabwes regeringsparti, Zanu-PF, indleder nu processen med også at fjerne Robert Mugabe fra præsidentposten. Det meddeler krigsveteranernes leder, Chris Mutsvangwa.



En kilde tilføjer til Reuters, at også Mugabes hustru, Grace Mugabe, er blevet ekskluderet af partiet.



Ny partileder



Den tidligere vicepræsident Emmerson Mnangagwa, der blev fyret af Mugabe, bliver ny partileder, siger kilderne.



Præsidentens mangeårige jerngreb om magten i Zimbabwe blev brudt, da militæret tidligere på ugen overtog kontrollen med landet og satte Robert og Grace Mugabe i husarrest.



Da søndagens møde i Zanu-PF's partiledelse blev indledt, jublede og sang flere af medlemmerne under meddelelsen om, at afsættelsen af Mugabe som partiformand var på dagsordenen.



- Vi er her i dag med tungt hjerte, sagde partimedlem Obert Mpofu ved indledningen af mødet.



Han henviste til "den afgående præsident", da han talte til forsamlingen.



- Vort folk kræver præsidentens afgang, sagde Mpofu.



Dagen inden havde hundredtusinder af zimbabwere fyldt gaderne i landets hovedstad, Zimbabwe, med krav om Mugabes afgang.



Alle Zanu-PF's ti provinsstyrer havde på forhånd stillet sig bag kravet om, at den 93-årige præsident træder tilbage.



