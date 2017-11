Hemmelige erhvervsklubber i lokalpolitik

Mindst seks af de kandidater, der stiller op for at blive borgmester ved valget på tirsdag, modtager penge fra en erhvervsklub.



Det viser en kortlægning, som Politiken har foretaget.



Erhvervsklubberne er kendetegnet ved, at en kreds af erhvervsfolk betaler et årligt beløb for at få adgang til faste møder med en profileret politiker.



En af klubberne samler ind til Venstres finansordfører og regionsborgmesterkandidat på Sjælland, Jacob Jensen.



- Jeg vil gerne have det som et fortroligt forum, hvor de kan komme med nogle ting fra deres dagligdag, som jeg kan bruge eller i hvert fald lade mig inspirere af, siger Jacob Jensen til Politiken.



Han afviser, at klubben giver en privilegeret adgang.



Bredt sig til mange byer



Konceptet har også bredt sig til Silkeborg, hvor den nyoprettede Foreningen til valg af Vindum skal hjælpe Steen Vindum (V) med at beholde borgmesterposten.



Nogenlunde samme model finder man i Nordjylland, hvor Hjørring Liberale Erhvervsklub støtter V-borgmesterkandidat Henrik Jørgensen.



I Kolding betaler klubben Business Forum mere end 20.000 kroner til V-borgmester Jørn Pedersens valgkamp.



I Odense støtter Erhvervsforum Fyn V-spidskandidaten, Jane Jegind. Og i Aalborg får den socialdemokratiske borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, penge fra Aalborg Erhvervsklub.



Forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch, som i mange år har forsket i partistøtte, kalder det over for Politiken problematisk, at man kan betale sig til "en eksklusiv adgang som denne":



- Som borgmester eller minister sidder man jo og træffer en masse vigtige beslutninger, der kan påvirke de her virksomheder, siger Roger Buch til Politiken.



Også professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet mener, at erhvervsklubberne er en måde at købe sig til kontakt, men han er mindre bekymret for udviklingen.



/ritzau/