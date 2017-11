Minister kritiserer regioner for manglende it-sikkerhed

Relateret indhold Artikler

Tre regioner har haft en utilfredsstillende beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata.



Det erkender innovationsminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar.



- Det er helt afgørende, at vi i den offentlige sektor får bedre styr på it-sikkerheden, så vi blandt andet sikrer, at personfølsomme oplysninger ikke falder i de forkerte hænder.



- Det gælder ikke mindst i regionerne, der har oplysninger om danskernes sundhed liggende i deres it-systemer.



- Derfor er det også et problem, hvis regionerne ikke har ordentlig styr på, hvem der har adgang til borgernes oplysninger, siger hun.



Ydermere kritiserer hun, at medarbejderne ikke har fulgt helt basale retningslinjer om, at medarbejderne løbende skal udskifte kodeord for at få adgang til systemerne.



Onsdag lød der kritik fra Statsrevisorerne rettet mod Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Hovedstaden for deres manglende it-sikkerhed.



Særligt kritisk er det, at 27.000 medarbejdere i Region Syddanmark har lokaladministratorrettigheder, da det øger risikoen for hackermisbrug.



Derudover er der i Region Syddanmark og Region Hovedstaden nogle kodeord, der ikke har været skiftet ud i op til ni år, hvilket også øger risikoen for misbrug.



- Vi bliver nødt til at tage it-sikkerhed langt mere alvorligt. For i takt med at digitaliseringen af vores samfund øges, så stiger faren for at blive hacket desværre også. Det skal vi gøre noget ved. Både i den offentlige sektor og i samfundet generelt, siger Sophie Løhde.



Ministeren uddyber dog ikke hvordan, sikkerheden skal forbedres, men minder om, at regeringen for nylig har lanceret en informationskampagne.



Emnet er højt på dagsorden, fordi regeringen har planer om at indsamle borgernes dna for at bruge det til personlig medicin. Det kan målrettes den enkelte ved hjælp dennes genetiske informationer.



It-sikkerhedseksperter har dog ytret bekymring over den beslutning i kølvandet på flere sager om lemfældig omgang med data.



