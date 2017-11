Præsident om lavtlønnede litauere i EU: Det lyder underligt

Håndværkere fra Østeuropa, som arbejder for lav løn i Skandinavien, er tilsyneladende ikke et emne, som Litauens præsident kender til.



På vej ind til et topmøde i Göteborg om EU-borgernes lige rettigheder på arbejdsmarkedet bliver hun spurgt, hvad hun mener om de mange lavtlønnede litauere i Sverige.



- Er det sandt? Det er underligt at høre. Jeg troede, at de havde samme rettigheder. Det er ikke en rar besked at få. Det vil jeg forsøge at finde af, siger Dalia Grybauskaité og bryder ud i et stort grin.



Svenske medier har i flere år fokuseret på murere og andre håndværkere fra Litauen, som arbejder i Sverige for lønninger på 50 svenske kroner - nogle tilmed for lavere løn.



På det sociale topmøde i Göteborg fredag drøfter stats- og regeringscheferne i EU sammen med andre europæiske ledere, hvordan man kan sikre et retfærdigt arbejdsmarked med lige ret for alle.



I eftermiddag underskrives en række anbefalinger i en "social søjle". Disse anbefalinger handler også om fair lønninger, som kan sikre en rimelig levestandard.



- Mødet i dag handler om politisk vilje og intentioner. Den (sociale søjle, red.) skal fyldes ud med konkret handling og videre skridt. Det vil ske på næste topmøde og i næste budgetår, siger Grybauskaité.



Under en paneldebat tager den litauiske præsident spørgsmålet om lavtlønnede litauere op igen.



- Det kalder jeg social dumping, siger Grybauskaité.



Hun understreger dog, at hun ikke kan vide, om der faktisk, som en svensk journalist havde hævdet, er litauere, der arbejder til meget lave lønninger i Sverige.



/ritzau/