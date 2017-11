I kølvandet på torsdagens politiske aftale om at fratage dispensationer fra kvotekonger overvejer storfiskerne nu at føre erstatningssager mod staten.



Det siger Esben Sverdrup Jensen. Han er direktør for Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der repræsenterer landets 14 største industrifiskefartøjer.



Han vil nu have sine jurister til at vurdere, om der er tale om ekspropriation, skriver Berlingske Business.



Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder overtager privat ejendom.



Fiskeriforeningen vil gennemgå aftalen, som blev indgået sent torsdag, med sine jurister.



- Det ser ud, som om politikerne har været meget kreative i deres fortolkning af lovgivningen. Vi foretager en grundig juridisk analyse af aftalen, og så overvejer vi, om der skal føres erstatningssag, siger Esben Sverdrup Jensen til avisen.



Det handler konkret om, at politikerne vil opsige dispensationer givet til fiskere, der ligger over kvoteloftet.



Oppositionen vedtog i foråret at fordoble opsigelsesvarslet på fiskekvoter fra otte til 16 år. Men nu står der i aftaleteksten, at kvoterne opsiges med et varsel på otte år.



Hele Folketinget bakker op om aftalen, der strammer reglerne for fiskekvoter, så de ikke ender på for få hænder.



Gennem strammere regler, mere kontrol og skærpede sanktioner i form af bøder skal aftalen forhindre, at få kvotekonger kan sætte sig på en stor andel af kvoterne.



Blandt andet indføres en ny model for opgørelse af kvoteejerskab, så det ikke vil være muligt via kreative konstruktioner at eje eller disponere over kvoter ud over det gældende loft.



/ritzau/