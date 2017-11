Uro i Alternativet: Politiker blev fyret og genansat efter seksuelt overgreb

Alternativet har iværksat en intern kulegravning af arbejdsforholdene, efter at flere medarbejdere har klaget over "festkulturen", omgangstonen og rodede arbejdsgange. Det skriver Jyllands-Posten.



En af de centrale sager, der har givet anledning til kulegravningen, handler om en medarbejder, som blev anklaget for seksuelt overgreb og opsagt, men kort efter genansat.



Det var et yngre medlem af partiet, som i 2016 beskyldte en ældre medarbejder på Christiansborg for at have krænket hende.



Den politiske ledelse skred ind, og medarbejderen mistede sit job. Samtidig blev det aftalt, at vedkommende ikke måtte arbejde for partiet fremover, fortæller daværende gruppeformand Josephine Fock i Jyllands-Posten.



Men den opsagte medarbejder blev siden ansat i et Alternativet-projekt i udlandet.



Det var daværende sekretariatschef og nuværende særlig rådgiver for politisk leder Uffe Elbæk (Å), Mikkel Nørskov, der var ansvarlig for genansættelsen, selv om han også stod for at afskedige personen.



Han ønsker ikke at udtale sig til avisen.



Men Josephine Fock fortæller om sagen, at hun "straks skred ind" og fik stoppet projektansættelsen.



Efter partiets sommergruppemøde har den nye ledelse på baggrund af klagerne besluttet at iværksætte en oprulning.



Den skal afdække, hvorvidt alvorlige sager er blevet håndteret tilfredsstillende, skriver Jyllands-Posten.



Alternativets nye gruppeformand, René Gade, opfordrer alle, der "måtte have haft en dårlig oplevelse" til at komme til ham og bekræfter over for Jyllands-Posten, at sagerne plager partiet.



/ritzau/