ECB kritiserer bankers udflytningsplaner som konsekvens af brexit

Den Europæiske Centralbank (ECB) kritiserer storbanker for at flytte sine forretninger ud af Storbritannien til andre EU-lande, da bankerne, ifølge ECB, planlægger at medarbejdere skal have flere roller på tværs af EU-landene og dermed ikke være fysisk til stede i alle områder.



Det skriver The Guardian.



Udover bankernes plan om, at medarbejdere skal have flere roller på tværs af afdelinger, kritiserer ECB flere punkter i bankernes udflytningsplaner, heriblandt bankernes intention om at opsætte afdelinger i andre EU-lande, der ikke er ordentligt bemandede.



Yderligere bekymrer ECB sig om, at bankerne har i sinde at overføre hele sin markedsrisiko tilbage til en afdeling i et tredje land, muligvis Storbritannien eller USA.



- Banker skal ikke kun have en god kapitalværdi og tilstrækkelig likviditet og finansiering. De skal også have lokal substans. Med andre ord, der kan ikke være "empty shells" eller "letterbox banks", siger en talsmand for ECB til The Guardian.



ECB's kommentarer kommer, i kølvandet på at en højtstående medarbejder for den amerikanske bank JPMorgan har indrømmet, at banken allerede er klar til at styrke sine aktiviteter i Dublin, Frankfurt og Luxembourg.



