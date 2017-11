Anklager hagler ned over republikansk kandidat til Senatet

To kvinder rettede onsdag nye beskyldninger mod Roy Moore, der stiller op som republikansk kandidat til Senatet.



Roy Moore, der har været favorit til at vinde en plads i USA's senat for staten Alabama, blev i sidste uge beskyldt for tidligere i livet at have haft et seksuelt forhold til en 14-årig pige.



Ifølge netmediet AL.com fortæller en kvinde fra Moores hjemby, Gadsden, at politikeren gramsede på hende, da hun besøgte hans advokatpraksis i 1991.



En anden kvinde fortæller, at Roy Moore spurgte hende, om hun ville være hans kæreste, da hun var blot 17 år. Det var i 1982, hvor Roy Moore var i midten af 30'erne.



Roy Moore skulle i samme forbindelse have fortalt pigen, at han "gik ud med piger på hendes alder hele tiden".



Beskyldningerne er de seneste i en række anklager mod Roy Moore, der er tidligere højesteretsdommer i Alabama.



I alt syv kvinder har beskyldt Moore for anstødelig, seksuel opførsel - eller deciderede overgreb.



Roy Moore har nægtet alle beskyldninger og har tilsyneladende ikke tænkt sig at trække sit kandidatur til Senatet.



Moores advokat, Philip Jauregui, afviste onsdag beskyldninger fra en af kvinderne - Beverly Young Nelson.



Hun havde tidligere på ugen beskyldt Moore for et seksuelt overgreb, der skal have fundet sted i hans bil i 1977. På det tidspunkt var Nelson 16 år.



Den 70-årige Roy Moore er Republikanernes kandidat til at udfylde justitsminister Jeff Sessions' sæde.



Flere fremtrædende republikanerne i Washington har sagt, at de vil have Moore til at trække sit kandidatur.



USA's præsident, Donald Trump, sagde i sidste uge, at Moore burde trække sig, hvis beskyldningerne viste sig at være sande.



Han understregede i samme forbindelse, at beskyldninger alene ikke bør ødelægge Moores karriere.



Onsdag skrev Roy Moore på Twitter: "Vi giver ikke op".



