Lokalpolitikere har travlt med at dele bolsjer ud under kommunalvalget, men finanslovens bolsjer til Dansk Folkeparti og udvalgte borgmestre må vente.



Forhandlingerne om en skattereform og en finanslov for næste år er således sat på pause, da parterne ikke regner med at kunne komme i mål inden kommunalvalget 21. november.



Det bekræftede finansminister Kristian Jensen (V) onsdag:



- Nu er vi så tæt på kommunalvalget. Af respekt for det, og for at vi vil have tid til at arbejde seriøst og grundigt med finansloven, bliver vi ikke færdige på denne side af kommunalvalget.



Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor først sætte sig om bordet igen, efter danskerne har stemt til kommunal- og regionsvalget.



/ritzau/