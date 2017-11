Det var medarbejdere under overborgmester Frank Jensens (S) forvaltning, der lækkede oplysninger til BT om nu tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslevs (R) bryllup på rådhuset.



Det fortæller overborgmesteren i "Talkshowet Lippert" på TV2 News onsdag, skriver tv2.dk:



- Det er jeg selvfølgelig hamrende ærgerlig over, og det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Frank Jensen i tv-programmet.



BT kunne i september berette, at Allerslev gratis havde lånt rådhussalen til sit bryllup. Leje af salen koster ellers 65.000 kroner for andre borgere. Sagen endte med, at Allerslev betalte pengene og trak sig fra politik.



Også Venstres spidskandidat til Borgerrepræsentationen, Cecilia Lonning-Skovgaard, har gratis holdt bryllup på rådhuset. Hun har efterfølgende også meddelt, at hun vil betale lejen.



Lækket af oplysningerne om Allerslevs bryllup er blevet lokaliseret til Københavns Kommunes Rådhusservice under Økonomiforvaltningen, som Frank Jensen er ansvarlig for.



Overborgmesteren understreger i "Talkshowet Lippert", at medarbejderne i forvaltningen er blevet kaldt sammen og har fået besked på, at det er "fuldstændig langt ude over, hvad der er acceptabelt".



Men sagen bliver ikke politianmeldt, fordi det vurderes, at journalisterne også ville have fået oplysningerne, hvis de selv havde søgt aktindsigt.



- Hvordan skulle vi gå videre med det? Så skulle man jo gå i gang med at se på folks computere og se på deres ip-adresser og så videre. Og der skal forvaltningen jo undersøge, om man skal gå så langt, siger Frank Jensen.



Hverken Anna Mee Allerslev eller Cecilia Lonning-Skovgaard har brudt reglerne med deres bryllupper på rådhuset.



Frank Jensen har selv sagt god for den praksis, hvor medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation kvit og frit kan låne de store festsale på rådhuset - selv om det koster penge for alle kommunens andre borgere.



Beslutningen om gratis lån af rådhusets lokaler blev truffet på et møde mellem gruppeformændene i 2012, hvor også Frank Jensen deltog.



