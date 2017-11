Tidligere profil i LA-Ungdom får fængsel for at true betjent

Den tidligere ungdomspolitiker Nicolai Oster er idømt 30 dages ubetinget fængsel for trusler mod en betjent og for at forsøge at hindre politiet i deres arbejde.



Det har Københavns Byret afgjort onsdag eftermiddag, oplyser byretten.



Den 24-årige mand konfronterede i sommeren 2016 en kvindelig politibetjent på gaden nær Christiania i København. Her var hun sammen med en gruppe kolleger i færd med at kropsvisitere forbipasserende.



Nicolai Oster fulgte efter betjentene og filmede med sin mobiltelefon den kvindelige betjent på nært hold, mens han nævnte personlige oplysninger om hendes bopæl, børn og Facebook-adresse.



Anklager Anders Larsson havde egentligt krævet, at Oster blev idømt 40 dages fængsel, men han er alligevel tilfreds med dommen.



- Jeg er i det store hele tilfreds. Ikke mindst er jeg tilfreds med, at retten har vurderet, at de personlige oplysninger, han fremsagde om kvinden, var en trussel om vold, siger han.



