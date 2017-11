Kristian Jensen sætter finanslovforhandlinger på pause

Finanslovsforhandlingerne er i god gang. Og i søndags lavede vi en flot Erhvervs- og Iværksætteraftale. Men det tager tid at lave en god finanslov. Derfor sætter jeg forhandlingerne på pause til efter kommunalvalget #dkpol #kv17 -- Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) 15. november 2017

Finansminister Kristian Jensen (V) må erkende, at han ikke når at lande en finanslov for 2018 på denne side af næste uges kommunal- og regionsvalg.Det skriver Kristian Jensen på Twitter."Finanslovsforhandlingerne er i god gang. Og i søndags lavede vi en flot Erhvervs- og Iværksætteraftale. Men det tager tid at lave en god finanslov. Derfor sætter jeg forhandlingerne på pause til efter kommunalvalget," skriver finansministeren.De seneste uger har VLAK-regeringen forhandlet med Dansk Folkeparti om at lande en finanslov for næste år. Forhandlingerne har kørt sideløbende med forhandlinger om en erhvervspakke, en skattereform og et forsvarsforlig.Forhandlingerne har kørt samtidig med den igangværende kommunal- og regionsvalgskamp. Derfor har det til tider været svært at finde huller i politikernes kalendere, hvor de har kunnet samlet om forhandlingsbordet.Til trods for valgkampen lykkedes det i søndags for regeringen at lande en aftale om en erhvervspakke med Dansk Folkeparti og De Radikale.Pakken betyder bl.a., at danskerne får mulighed for at oprette en aktiesparekonto fra 2019, hvor man kan købe og sælge aktier fra med en mere attraktiv skatteprocent, end der er gældende i dag på aktiehandel.Derudover bliver 65 forskellige afgiftsatser enten fjernet eller sat ned. Det gælder f.eks. nøddeafgiften og afgiften på alkoholsodavand.Med erhvervspakken på plads udestår der altså stadig en aftale om finansloven, en skattereform og et forsvarsforlig.Det er uvist, om forsvarsforliget og skattereformen kan lande på denne side af valget på tirsdag.