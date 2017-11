Forskere: DF kan blive størst i flere kommuner

Relateret indhold Artikler

Dansk Folkeparti kan blive det største parti i flere kommuner ved kommunalvalget på tirsdag. Og Venstre kan se frem til en mindre tilbagegang på landsplan.



Det er nogle af forudsigelserne fra valgforskerne Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Larsen fra Københavns Universitet.



De har med udgangspunkt i den såkaldte valgvindsmodel udarbejdet en prognose for udfaldet af kommunalvalget på tirsdag.



- DF står til et rigtig pænt kommunalvalg og har chancen for at blive største parti i en del kommuner. Det er vigtigt, fordi det ofte er det største parti, der får borgmesterposten, siger Martin Vinæs Larsen.



Prognosen spår Dansk Folkeparti til at få 14,4 procent af stemmerne, hvilket vil være en fremgang fra de 10,1 procent, som DF fik ved valget i 2013. Venstre står til 24,5 procent mod 26,6 procent i 2013.



- Venstre går tilbage, men måske ikke så meget som man skulle tro, siger Martin Vinæs Larsen.



- Hvis du har mange borgmesterposter, bliver du mindre påvirket af, at det går dårligt for dit parti på Christiansborg. Så det, at Venstre fik mange borgmesterposter sidst, kan være med til at redde deres valg.



Der er ikke tale om en meningsmåling i traditionel forstand, understreger Martin Vinæs Larsen.



- Problemet er, at ud over i København er det svært at lave meningsmålinger i kommunerne, fordi det er svært at udvælge 1000 repræsentative borgere. Derfor kan modellen være med til at give et bud i de mindre kommuner.



Valgvindsmodellen er blandt andet baseret på opbakningen til et parti ved sidste kommunalvalg, udviklingen i de landspolitiske meningsmålinger siden da og hvorvidt et parti har borgmesterposten i en kommune.



/ritzau/