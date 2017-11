Milliarddyrt togprojekt bliver forsinket til 2030

De hårdt prøvede togpendlere skal indstille sig på yderligere forsinkelser af togene helt frem til 2030.



Banedanmarks arbejde med at skifte de gamle togsignaler i hele Danmark bliver nemlig forsinket i yderligere syv år fra 2023 til 2030, oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA).



Samtidig får de danske skatteydere også en ekstraregning for udskiftningen af togsignalerne, som tilsyneladende er ved at vokse Banedanmark over hovedet.



/ritzau/