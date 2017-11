Regeringen vil hjælpe flere ledige i job med færre regler

Mindre bureaukrati og mere frihed til kommunerne skal få flere ledige ud på arbejdsmarkedet.



Det er målet med regeringens udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) præsenterer onsdag.



Udspillet vil ifølge regeringen aflaste kommunerne for administrative opgaver for i omegnen af en halv milliard kroner. Det svarer til knap 1000 fuldtidsansatte.



Troels Lund Poulsen mener, at kommunerne er bedst til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger - ikke politikerne på Christiansborg. Derfor har kommunerne brug for mere frihed.



- Borgere, virksomheder og kommuner har i årevis druknet i besværlige regler og stive proceskrav. Jeg er heller ikke den første, som forsøger at rydde op i bunken.



- Men denne gang skal det lykkes os at nå frem til et resultat, der kan gøre en forskel.



- Jeg håber, at Folketingets partier er lige så ambitiøse. Vi skylder hele Danmark, at vi handler nu, siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.



Regeringen vil med sit udspil sørge for flere ens regler, flere digitale løsninger for virksomheder samt færre og mere enkle proceskrav, som skal hjælpe kommunerne.



Men Troels Lund Poulsen understreger, at det er frihed under ansvar.



- Når vi fjerner mange til krav til indsatsen, så betyder det ikke, at borgerne skal have mindre indsats.



- Det betyder kun, at kommunerne får frihed til at tilrettelægge den indsats, de vurderer, er den bedste for den enkelte borger.



- Vi skal have alle med - og det kræver, at de får en indsats. Derfor vil jeg følge kommunernes indsatser og resultater tæt, siger han.



Udspillet er en del af regeringens sammenhængsreform, der handler om at lave en mere sammenhængende offentlig sektor.



For Sophie Løhde er udspillet på beskæftigelsesområdet et vigtigt skridt i den rigtige retning.



- Som led i regeringens sammenhængsreform luger vi godt og grundigt ud i regeljunglen på beskæftigelsesområdet og giver kommunerne og de mange dygtige medarbejdere mere frihed og tillid.



- Med udspillet på beskæftigelsesområdet tager vi i dag et markant skridt på vejen mod at afbureaukratisere den offentlige sektor, siger hun.



/ritzau/